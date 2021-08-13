«القاهرة للمسرح التجريبي» يمد فترة مشاركة الأعمال حتى نهاية أغسطس

أعلنت إدارة الدورة الـ28 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مد فترة تلقي طلبات الاشتراك للعروض المسرحية المشاركة في المهرجان حتى 30 أغسطس الجاري، وذلك لإتاحة فرصة زمنية أكبر للفرق التي لم تتمكن من إرسال ملفاتها.

وأوضحت إدارة المهرجان، في بيان صحفي اليوم، أن عدد المتقدمين للتسابق في الدورة المقبلة حتى الآن وصل إلى 74 عرضا من مختلف الدول الأجنبية حول العالم، وتقدم من العروض المصرية 51 عرضا متعددي الجهات الإنتاجية.

موعد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدورة 28

وتنطلق فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، في الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر المقبل، وتشارك العروض ضمن مسابقة المهرجان الرسمية أو على هامش المهرجان، وتقدم العروض المشاركة ضمن برنامج المهرجان لليلتي عرض متتاليتين، ويمكن تقديم العرض لليال إضافية خارج القاهرة بالتنسيق المسبق مع الفرقة.

وأصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في وقت سابق، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته المقبلة، والتي تضم الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، بينما يتضمن مجلس إدارة المهرجان عضوية كل من الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.

وانطلقت أولى دورات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 1988، تحت رعاية وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، وبرئاسة الدكتور فوزي فهمي، وتوقف المهرجان لعدة سنوات بعد ثورة يناير حيث كانت آخر دوراته في 2010، ليعود مرة أخرى في عام 2014، بناء على توصية قدمتها لجنة المسرح لوزير الثقافة جابر عصفور آنذاك.