الثقافة تعلن تفاصيل المشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

أعلنت وزارة الثقافة، تعديل موعد انعقاد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ليكون من الفترة 14 إلى 19 ديسمبر 2021، بدلًا من 7 إلى 15 من نفس الشهر، لإتاحة أكبر فرصة لمشاركة العروض والفعاليات، وحتى لا تتعارض فترة المهرجان مع مهرجانات دولية أخرى، ودعت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، للمشاركة في المهرجان.

وأعلنت اللجنة العليا للمهرجان، رابط الاستمارة على أن تقدم طلبات المشاركة في موعد أقصاه 15 أغسطس 2021.

ويتحمل المهرجان الدولي الإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية للفرق المشاركة بحد أقصى 15 فردا، وتتحمل الفرقة المشاركة المصروفات الإضافية من تذاكر طيران، شحن معدات وديكور، وغيرها، ويتم اختيار العروض المشاركة من خلال لجنة مشاهدة المهرجان، وتعتبر طلب المشاركة لاغيًا في حال عدم وجود فيديو العرض كامل ضمن طلب بالمشاركة.

وتشارك العروض ضمن مسابقة المهرجان الرسمية أو على هامش المهرجان، وتقدم العروض المشاركة ضمن برنامج المهرجان لليلتي عرض متتاليتين، ويمكن تقديم العرض لليالي إضافية خارج القاهرة بالتنسيق المسبق مع الفرقة، وتمنح لجنة تحكيم المهرجان 10 جوائز عينية للفائزين.

رابط المشاركة فى المهرجان من هنا.

وأصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الـمقبلة، على النحو التالي: «الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل».