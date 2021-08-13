«علشان ما تتسممش».. طرق تمييز اللحم المفروم الفاسد

يستخدم العديد من الأشخاص منا اللحم المفروم ويدخله في تحضير العديد من الوجبات، ولكن عند شرائه مجمدًا لا يعرف الكثيرون جودته وإمكانية استخدامه من عدمه حتى لا يتعرضوا للتسمم الغذائي.

وهناك بعض الطرق التي تساعدك في الكشف عن فساد اللحم المفروم أم صلاحيته، ذكرها الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية.

طرق معرفة فساد اللحوم المفروم من عدمه

افحص لون اللحم المفروم، حيث إن درجة الحرارة والضوء ونمو الميكروبات والتعرض للأكسجين تسهم في تغير لون اللحم الذي يجب أن يكون أحمر، لذا فعندما يتحول الجزء الداخلي من اللحم المفروم النيئ إلى اللون البني أو الرمادي، يجب التخلص من اللحم المفروم لأنه بذلك يكون بدأ في التعفن.

ويمكن تمييز اللحمة الفاسدة من غيرها من خلال الرائحة، حيث إن رائحة اللحم البقري الطازج معروفة، إلا أن اللحم الفاسد له رائحة نفاذة ومتعفنة، وفي حال لم تجد رائحة غريبة ولكنك لا تزال ترى علامات تسوس في اللون أو الملمس، فابتعد عن استخادمها أيضا لكي تقي نفسك من التعرض للأمراض أو التسمم.

كما ذكر موقع health.kompas، طريقة أخرى لفحص اللحم المفروم وهي الإمساك به، حيث إن الملمس اللزج للحم المفروك يمكن أن يشير إلى وجود البكتيريا المتعفنة.

ومن أعراض تناول اللحم الفاسد، الإصابة بالحمى والقيء وتشنجات المعدة والإسهال، ومن أجل تقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، قم بطهي اللحم المفروم جيدًا واستخدم مقياس حرارة تصل إلى 71 درجة مئوية.

أسعار اللحوم

ترواح سعر لحم الكندوز بين 90 إلى 110 جنيهات للكيلو، أما سعر الكبدة فيتراوح بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو، ويصل سعر لحم الضأن إلى 100 وصولًا إلى 130 جنيهًا، وسجّل سعر الكبدة المجمدة 40 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر لحم البتلو بين 100 و130 جنيهًا، واللحم المفروم بين 90 و110 جنيهات للكيلو.