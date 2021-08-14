أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم السبت 14-8-2021

ينصح الكثير من الأطباء بتناول الخضروات بمختلف أنواعها، وبشكل خاص الخضراء التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تساعد على تقوية المناعة، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الإطار تقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها، أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق، اليوم السبت 14 أغسطس، على النحو التالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

سعر الخيار

وصل سعر كيلو الخيار البلدي اليوم إلى 10 جنيهات.

سعر الفلفل

سجل سعر الكيلو من الفلفل الألوان اليوم، نحو 10 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر الفلفل الرومي بين 3 و5 جنيهات.

سعر الثوم

سجل سعر الثوم الأبيض اليوم، نحو 25 جنيهًا، كما وصل الثوم الأحمر إلى 30 جنيهًا.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي اليوم، بين 2 إلى 4 جنيهات، بينما الباذنجان الأبيض من 3 إلى 5 جنيهات.

سعر ورق العنب

تراوح سعر كيلو ورق العنب البناتي بين 20 إلى 30 جنيهًا، ووصل الكيلو البلدي لـ25 جنيهًا.

سعر الكوسة

تراوح سعر كيلو الكوسة اليوم، بين 5 إلى 6 جنيهات.

سعر الجزر

وصل سعر الجزر اليوم، إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر الملوخية

تراوح سعر كيلو الملوخية في الأسواق اليوم، بين 3 إلى 4 جنيهات.

سعر البطاطس

سجل سعر البطاطس في الأسواق بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

سعر الخس الكابوتشي

وسجل سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم، نحو 5 جنيهات.

سعر البامية

تراوح سعر البامية اليوم، بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا للكيلو.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل في الأسواق اليوم، من 3.5 إلى 4 جنيهات.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم في الأسواق اليوم، بين 2.5 إلى 3.75 جنيه.

سعر الليمون

تراوح سعر كيلو جرام الليمون اليوم، بين 8 إلى 10 جنيهات.

سعر القلقاس

تراوح سعر كيلو القلقاس اليوم، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الفاصوليا

يتراوح سعر الفاصوليا اليوم، من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو.