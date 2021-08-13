تكريم 6 مبدعات في مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة: أبرزهن شويكار

كشفت إدارة مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة عن المكرمات في الدورة التأسيسية للمهرجان، التي تنطلق في الفترة من 15 إلى 21 سبتمبر المقبل، وتضم قائمة التكريمات عددا من الشخصيات النسائية التي أثرت الحركة المسرحية في مصر والوطن العربي.

وتهدى الدورة المقبلة من المهرجان لاسم الكاتبة الراحلة فتحية العسال، وفقا لما أعلنته المخرجة عبير لطفي رئيسة المهرجان، في بيان صحفي، اليوم، قائلة: «فتحية العسال تعتبر الملهمة لفكرة المهرجان، ولو كانت بيننا الآن بالتأكيد كانت ستساند فكرة مهرجان من هذا النوع لاهتمامها بالقضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا المرأة بشكل خاص في مؤلفاتها وأعمالها الأدبية، وأقل تكريم لها هو أن تحمل هذه الدورة اسمها».

6 مكرمات في الدورة الأولى من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

وأوضحت رئيسة المهرجان أن الدورة تشهد تكريم اسم الفنانة الكبيرة الراحلة شويكار، باعتبارها من أهم النجمات اللاتي حققن نجاحا كبيرًا على خشبة المسرح، والمخرجة والممثلة اللبنانية الكبيرة نضال الأشقر مؤسسة مسرح المدينة، بالإضافة إلى هدى وصفى، مؤسسة والرئيسة الأسبق لمركز الهناجر للفنون، والمخرجة عفت يحيى، مؤسسة فرقة القافلة للمسرح المستقل، وأستاذة الإلقاء والممثلة القديرة الدكتورة نجاة على، واسم الملحنة والمخرجة الراحلة إيمان صلاح الدين.

وتتولى الفنانة سوسن بدر منصب الرئيسة الشرفية للمهرجان، وتتولى رئاسة المهرجان الفنانة عبير لطفي، ومديرتا المهرجان الناقدة والكاتبة رشا عبد المنعم والمخرجة عبير علي.

يقام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة تحت رعاية وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والسياحة، وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة القاهرة، وجمعية «يهمني الانسان»، وعدد من المراكز الثقافية الأجنبية.