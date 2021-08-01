منهم «شويكار وفاتن حمامة».. توثيق التراث السينمائي لـ800 فنان

يعمل المركز القومى للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسى، حاليا على توثيق وأرشفة التراث السينمائى «الورقى» لنحو 800 فنان، من خلال مركز الثقافة السينمائية بإشراف السيناريست والناقد السينمائي، مجدى الشحرى.

وقال الناقد السينمائي، مجدى الشحرى: إن هذا المشروع يأتى فى إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث السينمائى المصرى والذى يعتبر جزءا مهما من تاريخ السينما المصرية وتعتبر مهمة قومية بتوثيق وحفظ وارشفة التراث السينمائى «الورقى» وملفات الفنانين والعاملين في السينما المصرية وذلك من خلال حفظ هذه الملفات باستخدام أحدث أجهزة الرقمنة لتكون هذه الملفات جاهزة على اسطوانات مدمجة C.D.

وتابع: «تقدم هذه الملفات مجانا للباحثين وطلاب المعاهد الفنية المتخصصة كخدمة ثقافية عامة كنوع من أنواع الدعم، وفى نفس الوقت يحافظ المركز على التراث السينمائى للمادة الأرشيفية من تعرضها للتلف».

وأوضح الشحرى: «أن مركز الثقافة السينمائية، انتهى من عمليات توثيق وارشفة بعض ملفات الفنانين ومنهم (فاتن حمامة وشكرى سرحان وسناء جميل ومحمود ياسين وعزت العلايلى وحسين رياض وليلى علوى وحسن فايق وسهير رمزى وتهاني راشد وسميرة أحمد وشويكار وجميل راتب وهادى الجيار وحسن عبد الحميد)، هذا بجانب المخرج الكبير الراحل محمد كريم، ومدير التصوير الراحل عبد الحليم نصر.

واستطرد: أنه خلال الفترة القادمة سيتم استكمال توثيق وأرشفة ملفات المخرجين ومديرى التصوير ومهندسى الصوت ومهندسى الديكور وكتاب السيناريو والمونتريين، هذا بالإضافة لملفات نقاد السينما والمهرجانات المصرية.