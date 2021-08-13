مصر تتفوق على الدول العربية في إنتاج الصلب خلال النصف الأول من 2021

تصدَّرت مصر قائمة الدول العربية في إنتاج الصلب الخام خلال الستة أشهر الماضية، وكشفت بيانات منظمة الصلب العالمية عن تفوق مصر على دول السعودية والإمارات وقطر خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضي.

وبحسب البيانات فقد بلغ إنتاج مصر من الصلب خلال تلك الفترة 930 ألف طن، مقارنة بـ662 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو 40.5%.

وأظهرت البيانات أن السعودية احتلت المرتبة الثانية في قائمة المنتجين، بإجمالي 738 ألف طن، مقارنة بـ541 ألف طن بنسبة نمو 36.4%، تلتها دولة الإمارات بإنتاج 265 ألف طن، مقارنة بـ219 ألف طن في النصف الأول من العام الماضي، بنسبة نمو 21%.

وجاءت قطر في المرتبة الرابعة بإجمالي إنتاج 86 ألف طن صلب خام، مقارنة بـ80 ألف طن، وبنسبة نمو 7.5%.

فيما جاءت ليبيا في المركز الخامس بإنتاج 55 ألف طن، مقارنة بـ58 ألف طن وبنمو 5.2%.

وتنتج مصر ما يقرب من 8 ملايين طن من حديد التسليح، فيما يدور الاستهلاك المحلي حول 7 – 7.2 مليون طن.

وكان الاتحاد أعلن في وقت سابق أن إنتاج الصلب العالمي خلال شهر يونيو وحده ارتفع بنسبة 11.6%، بإجمالي إنتاج 167.9 مليون طن.

وتصدرت الصين قائمة المنتجين العالميين، وبحسب بيانات الاتحاد العربي للصلب فإن الطاقات الإنتاجية في مصر تؤهلها لإنتاج كميات من الصلب تصل إلى 12 مليون طن، وتعد مجموعة «حديد عز» صاحبة الحصة الأكبر بإجمالي كميات 5.4 مليون طن وبنسبة 42% من الإنتاج.

فيما تأتي مجموعة السويس في المرتبة الثانية بكميات تقدر بـ2.4 مليون طن وبنسبة 19%، وتأتي بعدها مجموعة «بشاي» للصلب بكمية تصل إلى مليوني طن، ونسبة 15%، ثم حديد المصريين بكمية 1.6 مليون جنيه ونسبة تقدر بـ12%.