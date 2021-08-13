ضبط سائق «توك توك» تعدى على سيدة وصورها داخل المقابر في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط سائق توك توك، متهم بخطف ربة منزل، برفقة زميله، والتعدي عليها جنسيا، وسرقة قرطها الذهبي، داخل مقابر عزبة الخضروة التابعة لقرية سجين الكوم بمدينة قطور تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور بورود بلاغ من سيدة في العقد الثالث من عمرها، يتضمن تعدي سائق «توك توك» وصديقه على ربة منزل، داخل مقابر عزبة الخضروة، التابعة لمركز قطور، تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وتصوريها لتهديها، وسرقة قرطها الذهبي.

وكشف الرائد سمير بحيري، رئيس مباحث مركز قطور، والرائد محمد موج، معاون مباحث المركز، أن المجني عليها كانت في طريقها إلى السوق في قرية سجين، واستقلت مركبة «توك توك» قيادة «أحمد.ا» وبرفقته صديقه «خالد.م» ودخلا بها مقابر عزبة الخضروة، وأشهرا الأسلحة البيضاء في وجهها، وجردوها من ملابسها وقاما بالتعدي عليها وتصويرها وسرقة ذهبها.

وبتقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من ضبط المتهم الأول سائق «التوك توك» وجار ضبط المتهم الثاني، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت عرض المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبعرض المتهم الأول على النيابة العامة، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة ضبط المتهم الثاني، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.