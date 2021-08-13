صدمة أبطال مسرح مصر بعد وفاة حسن نجيب: «حبيب الكل»

صدمة عنيفة تلقاها جميع العاملين فى مسرح مصر، بعد أن أعلن الفنان محمد أسامة «أوس أوس» وفاة حسن نجيب مدير المسرح بشكل مفاجئ صباح اليوم، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث نشر صورته وعلق عليها قائلا: «عم حسن مدير فرقة مسرح مصر توفي إلى رحمة الله، الله يرحمك ويغفرلك ويصبر كل حبايبك هتوحشنا أوي يا عم حسن وإنا لله وإنا إليه راجعون».

أشرف عبدالباقي عن وفاة حسن نجيب مدير مسرح مصر: كان أب لينا كلنا

بمجرد معرفة الخبر، نعى جميع أبطال فريق المسرح، وعلى رأسهم الفنان أشرف عبدالباقي الراحل، حيث قال «عبدالباقي» عبر «تويتر»، قائلا: «البقاء لله توفي اليوم الأستاذ حسن نجيب مدير الفرقة.. كان أب لينا كلنا من وقت ما بدأنا مسرح، ربنا يرحمه ويغفرله، دعواتكم».

مصطفى بسيط عن وفاة حسن نجيب مدير مسرح مصر: هتوحشنا يا جميل

كما نعى الفنان مصطفى بسيط حسن نجيب عبر حسابه بـ«إنستجرام»، قائلا: «‬‏البقاء والدوام لله توفي الأستاذ حسن نجيب مدير فرقتنا مسرح مصر ومدير أفضل الفرق المسرحية على مدار تاريخه، البقاء لله هتوحشنا يا عم حسن يا جميل بس الأكيد إنك في مكان أحسن بإذن الله في الجنة، وربنا يصبرنا ويصبر أحبابك، ملقتش صورة في مكان أحسن من كدة وإحنا كلنا حواليك.. البقاء لله».

كما نشر الفنان حمدي الميرغني صورة تجمعه بالراحل أثناء تأدية العمرة، وعلق عليها: «توفي إلى رحمة الله الأب والأستاذ والأخ الأكبر مدير فرقة مسرح مصر وحبيب الجميع الأستاذ، حسن نجيب ندعو الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته أرجوكم الدعاء له ولأسرته بالصبر والسلوان.. هتوحشنا يا عم حسن».

كما نعى السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر الراحل فقال: «فتحت عينيا لقيت عم حسن نجيب في فرقة الفنانين المتحدين، وكان راجل طول عمره قمة في الأدب والاحترام وعشان كدة أشرف عبد الباقي لما فكر في المسرح على طول استعان بيه وكان من حسن حظي إنى أرجع أقابله تاني.. النهاردة ودعنا وراح للحبايب.. الله يرحمك يا عم حسن ويغفر لك البقاء لله».