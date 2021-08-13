أعلن الفنان محمد أسامة «أوس أوس»، منذ قليل، وفاة حسن نجيب مدير فرقة مسرح مصر، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وفاة مدير فرقة مسرح مصر

ونشر «أوس أوس» صورة له جمعته بحسن نجيب، وعلق عليها قائلا: «عم حسن مدير فرقة مسرح مصر توفى إلى رحمة الله، الله يرحمك ويغفرلك ويصبر كل حبايبك هتوحشنا أوي يا عم حسن وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى الفنان أشرف عبد الباقي حسن نجيب من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التدوينات الشهير «تويتر»، قائلا: «البقاء لله توفي اليوم الأستاذ حسن نجيب مدير الفرقة كان أب لينا كلنا من وقت ما بدأنا مسرح، ربنا يرحمه ويغفرله، دعواتكم».