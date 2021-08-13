4 أحداث هامة ينتظرها المصريون خلال أسبوعين.. أبرزها صرف المرتبات

ينتظر المصريون عددًا من الأحداث الهامة والمؤثرة خلال الأسبوعين المقبلين، وتتنوع الأحداث ما بين ما هو عقاري، ومصرفي، واستهلاكي، و أول هذه الأحداث، صرف مرتبات العاملين بالدولة، إذ من المنتظر أن يبدأ موظفو الجهاز الإداري في صرف رواتب شهر أغسطس، التي يستفيد منها نحو 5 ملايين موظف، بداية من يوم الاثنين المقبل، ووفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية فإن عملية صرف المرتبات، التي تبدأ الاثنين، تشمل العاملين في 20 جهة حكومية، ثم يتم صرف مرتبات العاملين بـ 13 جهة أخرى في يوم الثلاثاء، يليه صرف مرتبات باقي العاملين في يوم الأربعاء.

إغلاق مكاتب البريد

ويتمثل الحدث الثاني في إغلاق مكاتب البريد باب شراء كراسات الإسكان الاجتماعي، المطروحة للمواطنين ذوي القدرات الخاصة، بحلول يوم الأحد المقبل، إذ يضم الإعلان طرح شقق الإسكان الجتماعي ضمن مبادرة التمويل العقاري، وحدات سكنية جاهزة للتسكين الفوري، ووحدات أخرى كاملة التشطيب، ومن المخطط أن يجرى تسليمها خلال 3 سنوات.

و تعتزم بنوك محلية، مخاطبة العملاء الراغبين في تنشيط الحسابات الراكدة، الخاصة بهم، اعتباراً من الأسبوع المقبل، عبر القيام بإخطار البنك برغبة العميل بالإبقاء على حسابه الراكد وإجراء أي عملية مصرفية لتنشيط الحساب في ضوء تعليمات البنك المركزي المصري الأخيرة.

البنوك المصرية

ويأتي الحدث الثالث متمثلا في تحركات البنوك المصرية لتطبيق تعليمات البنك المركزي بشأن الحسابات الراكدة، وغير النشطة، إذ تعتزم البنوك مطلع الأسبوع مخاطبة أصحاب تلك الحسابات، من أجل تنشيطها مجددا تلك الحسابات مرة أخرى، تجنبًا لإغلاقها.

وكان البنك المركزي المصري قد عرّف تلك الحسابات، بأنها الحسابات التي لم يجر عليها أي معاملات مثل السحب والإيداع أو التحويل والاستعلام لمدة سنة بالنسبة للمحافظ الإلكترونية المثبة على الهواتف المحمولة، وكذلك بالنسبة للحسابات الجارية، وبالنسبة لحسابات التوفير تكون المدة عامين.

وينتظر عديد من المدخنين قرارً هاما يتعلق بطباعة السعر على علب السجائر، و من المنتظر أيضا أن تقوم الشركة الشرقية للدخان خلال أسبوعين تطبيق سياستها الجديدة بشأن الأسعار، وهو القرار الذي يأتي في إطار سعي الشركة لمنع تلاعب التجار في سعر السجائر، وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسواق.