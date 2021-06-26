أسعار الفائدة في البريد المصري 2021.. جاذب لرؤوس الأموال

سعر الفائدة في البريد المصري اليوم 2021، يعتبر هو الأعلى بين أقرانه، حيث تم تحديد سعر الفائدة في البريد المصري، بحيث يكون 7%، وبناء على هذه النسبة يستطيع العميل السحب والإيداع، علما بأن هيئة البريد المصري أقرت بأن سعر الفائدة في البريد المصري بعدما تم تخفيضها من نسبة 7.75%، لتصبح 7%.

وتمتلك الهيئة القومية للبريد ما يقرب من 4000 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وبذلك تكون مكاتب البريد هي البديل الأقرب للبسطاء ممن لا يتعاملون مع القطاع المصرفي، وقد استطاع أن يجمع 210 مليارات جنيه من أموال البسطاء التي غالبا ما يتم إدخارها في منازلهم دون التعامل مع البنوك من جانبهم.

ودائع العملاء بالهيئة تجاوزت 210 مليارات جنيه

وبحسب مصادر بريدية فإن سعر الفائدة في البريد المصري، يعتبر جاذب لرؤوس الأموال، مشيرة إلى إن إجمالي ودائع العملاء بالهيئة تجاوزت 210 مليارات جنيه، فيما بلغ إجمالي حسابات التوفير 170 مليار جنيه حتى مارس الماضي.

خفض تكاليف تمويل المشروعات

وأكدت المصادر لـ"الوطن"، أهمية قرار خفض سعر الفائدة في البريد المصري على حسابات التوفير في نوفمبر الماضي لخفض تكاليف تمويل المشروعات، بما يساهم بشكل كبير في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمار، مما يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

وتابعت المصادر، أن مكاتب البريد أصبحت واجهة المواطن للحصول على كل الخدمات الحكومية، مع تقديمها أيضا سعر الفائدة في البريد المصري بشكل تنافسي، بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد المصري لذا وضعت الهيئة القومية للبريد خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة عدد المنافذ والانتشار الواسع على مستوى الجمهورية، حتى يحصل كل مواطن على الخدمات التي يقدمها البريد المصري بكل سهولة ويسر.