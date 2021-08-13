إصابة شخص في انهيار سقف عقار قديم غربي الإسكندرية

أصيب مواطن، اليوم الجمعة، في انهيار أجزاء من عقار قديم مأهول بالسكان، مكون من 4 طوابق بحي الجمرك، غربي الإسكندرية، دون حدوث وفيات أو إصابات أخرى حتى الآن.

انهيار عقار بحي الجمرك

تعود بداية الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا، يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 7 بشارع محمود مصطفى العسال، وانتقل مسؤولي الحي، وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

تفاصيل انهيار عقار غرب الإسكندرية

وتبين من الفحص أن العقار مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وانهيار سقف حجرة بالطابق الأول، ما أسفر عن إصابة شخص وجرى نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

العقار صادر له قرار ترميم منذ 16 عاما

ومن جانبه، قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك، في بيان منذ قليل، إن العقار صادر له قرار ترميم رقم 5 لسنة 2005، أي منذ 16 عاما ولم يُنفذ، مشيرا إلى أنه جارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإسكندرية تعاني من انهيار العقارات في الآونة الأخيرة

جدير بالذكر أن الإسكندرية تشهد انهيارات عديدة في الآونة الأخيرة، وغيرها من عمليات ميل العقارات، حيث يوجد أكثر من 160 عقارا مائلا، فضلا عن العقارات الصادر لها قرارات إزالة وترميم، ويعد هذا العقار المنهار أحد النماذج التي تسبب خطورة على حياة المواطنين.