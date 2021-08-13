مدير متحف الطفل: جميع برامج وزارة السياحة مجانية

قالت شيرين أمين، مدير متحف الطفل بالمتحف المصري، إن برنامج «لغة القدماء» والذي ينظمه المتحف المصري بالتحرير لتعليم الأطفال يقوم فيه بإلقاء الضوء على خطوط الكتابة المصرية القديمة للأطفال وإعلامهم بها، موضحًا أن جميع البرامج المقدمه من وزارة السياحة والآثار مجانية مقدمة للخدمة المجتمعيه، «مفيش أي قيمة مادية».

أمين: الاشتراك في البرنامج من خلال صفحة المتحف الرسمية

وأضافت «أمين»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مانشيت»، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن الاشتراك في البرنامج يجرى من خلال التسجيل على الصفحة الرسمية للمتحف المصري، وعن طريق العلاقات العامة بالمتحف المصري المسؤولة بالاتصال بالمدارس أو العكس.

أمين: أوقفنا عددا من البرامج بسبب جائحة فيروس كورونا

وأوضحت أن البرنامج ليس الأول من نوعه الذي يطلقه المتحف المصري، فهناك سلسلة من البرامج القائمة بالفعل، ولكنها توقفت لفترة جائحة فيروس كورونا وحاليا يجرى استكمال النشاطات، «المدارس عارفه بوجود برامج زي دي عندنا في المتحف، وبنراعي الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا».

وأكدت أنه جرى تقسيم المتقدمين للالتحاق والحصول على الدورة التعليمية بعدد 10 أطفال في كل مجموعة، وحاليا اشتركت 3 مدارس حكومية تقوم بإحضار طلابه للحصول على الدورة التدريبية.

و لفتت إلى أنه وبالنسبة للآباء والأمهات ممن يرغبون في إلحاق أبنائهم في تلك الدورة عليهم التواصل مع الصفحة الرسمية للمتحف المصري عبر وسائل التواصل المختلفة لأن هناك برامج فردية موجهة للأطفال العاديين.

وتابعت: «البرنامج مدته شهر وهيتكرر تاني في شهر 10 للمدارس نفسها في بداية الدراسة، وهيبدأ برنامج تاني كمان في شهر 9 لتعليم اللغة الإنجليزية من خلال مقتنيات المتحف، وده من أهم البرامج الصيفية اللي بيقدمها المتحف المصري بقاله أكثر من عام».