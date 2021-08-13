عيسى زيدان: المتحف المصري الكبير مشروع القرن وهدية مصر للعالم «فيديو»

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية لنقل وترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما تولى السلطة، كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولي الأعمال الإنشائية في المتحف المصري الكبير، وقبل هذا القرار كانت نسبة الأعمال التي تمت منذ عشرات السنوات نحو 17%.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، وذلك في حلقة استثنائية من المتحف المصري الكبير، اليوم الجمعة، «بعد تولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قفزت الإنشاءات من 17% إلى 100%.. المتحف هو مشروع القرن لذلك منحناه أولوية قصوى، ولأنه هدية ستقدمها مصر للعالم، فإننا يجب أن نكون في خدمة مصر، حتى تكون هذه الهدية تليق بعظمة مصر وحضارتها القديمة».

وتابع مدير عام الشؤون التنفيذية لنقل وترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير: «الحياة هنا في المتحف تبدأ من الساعة الـ8:30 صباحا حتى الساعة الـ10 مساءً، والأعمال مستمرة على مدار الساعة حتى نحقق الحلم الذي كنا نحلم به، وفي ظل القيادة السياسية الحكيمة سنكون قادرين على إنجاز هذا العمل وتقديمه هدية للعالم كله».

وأردف الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية لنقل وترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، «شعوري بالسعادة والفخر لا يمكن وصفه، فنحن نبني متحف متفرد بنوعه وغير موجود في العالم كله، فالمتحف المصري الكبير هو أكبر متحف يعرض الحضارة المصرية، التي تعد الأعرق على مستوى العالم، ومع نقل كل قطعة أثرية وترميمها وعرضها نشعر أننا نجني ثمار التعب الذي استمر لمدة سنوات».