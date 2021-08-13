السعودية تعلن انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

أعلنت وزارة المالية السعودية ممثلة في مكتب إدارة المشاريع، الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، التي بدأت بها مطلع هذا الأسبوع الموافق 7 أغسطس 2021.

وأشاد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، بالدور المبذول من جميع الجهات لإتمام هذا العمل، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقدم الشكر لجميع الجهات الحكومية المشاركة ورئيس ومنسوبي إدارة المشاريع بالوزارة، على الجهود المبذولة لإكمال أعمال الصيانة في الموعد المحدد.

وزار وزير المالية، الكعبة الشريفة، في ختام أعمال الصيانة، واستمع من أعضاء الفريق لما جرى من أعمال وفق الخطة المحددة.