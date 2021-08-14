ابنة طارق دسوقي تكشف تطورات حالته لـ«الوطن»: مش مستقرة دعواتكم

أكدت «لوجين» ابنة الفنان طارق دسوقي، إصابة والدها بفيروس كورونا، مشيرة أن حالته حتى الآن غير مستقره، وبعض الفحوصات خلال الساعات القادمة ستحدد العزل في المنزل أو المستشفى.

وقالت «لوجين» لـ «الوطن»: «بالفعل والدي أصيب بفيروس كورونا وحالته مش مستقرة يعني شوية في الطالع وشوية في النازل».

وتابعت «هو حاليا يخضع للعزل المنزلي وتم إجراء أشعة مقطعية على الصدر، واليوم سيقرر الطبيب المعالج إن كان سيستمر العزل في المنزل أم سيكمل العزل في المستشفى».

واختتمت ابنة الفنان طارق الدسوقي، حديثها بالمطالبة بالدعاء لوالدها من جمهوره ومحبيه بالشفاء العاجل.

وكانت أعلنت «لوجين»، ابنة الفنان طارق دسوقي عبر حسابها على «فيس بوك»، إصابة والدها بفيروس كورونا، مطالبة من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل.وكتبت ابنة الفنان طارق الدسوقي «اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، عاجلًا غير آجلًا يا أرحم الرحمين».

وأضافت: «اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفيه أنت الشافي، لا شافي إلا أنت».

واختتمت «هتبقي كويس قريبا ياحبيبي من فضلكم اذكروه في دعائكم».

وانهالت عليه الدعوات من جمهوره ومحبيه متمنيين له الشفاء العاجل.