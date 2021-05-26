طارق الشناوي عن مرض الفنانين: مسؤولية النجوم اللي بتقبض ملايين

رسائل دعم كثيرة تلقاها الفنان شريف دسوقي، من الفنانين والعاملين في الوسط الفني، بعد عملية بتر ساقه، أمس الثلاثاء، إثر إصابته في كواليس فيلم «وقفة رجالة»، ما نتج عنها تكوين «خراج»، ولم يجد الأطباء بديلا سوى بتر الساق من أسفل الركبة.

ولعل أكبر رسائل الدعم كانت من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تابع الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، واطمأن شخصيًا عليه، وأمر بصرف معاش استثنائي له، في لافتة لاقت الشكر والامتنان من نجوم الوسط الفني.

الشناوي: موقف السيسي مع شريف دسوقي لافتة للفن

ومن جانبه، قال الكاتب والناقد الفني الكبير، طارق الشناوي، إن موقف الرئيس السيسي تجاه الفنان شريف دسوقي، ومتابعة حالته الصحية، وصرف معاش استثنائي له، لافتة للفن المصري بشكل عام، ولها معنى كبير وجميل، خاصة أن الفنان المصاب لم يكن ضمن نجوم الصف الأول، وعمره الفني يعتبر عامًا واحدًا، بعد ظهوره في مسلسل «100 وش» في رمضان قبل الماضي.

الناقد الفني: شريف الدسوقي يقدر يرجع يأدي كل الأدوار

وأضاف «الشناوي» في حديثه مع «الوطن»، أن شريف دسوقي من الفنانين الموهوبين، والمطلوبين في الساحة الفنية، لافتا إلى أن هناك أجهزة وبدائل كالأطراف الصناعية، تجعله يعود مجددًا لممارسة عمله، وأداء جميع الأدوار، دون قلق أو تقصير منه: «مش هيتحرم من أدوار معينة».

الشناوي: المسؤولية المجتمعية مطلوبة من كبار النجوم

وأشار الكاتب والناقد الفني الكبير، إلى أنه لا يجب أن يترك الأمر للنقابة وحدها في التكفل بالفنانين الذين يتعرضون للحوادث، بل يجب أن يكون هناك مسؤولية مجتمعية من قبل الفنانين الكبار الذين يتقاضون الملايين، مضيفا أن النقابة لديها ميزانيات محدودة، خاصة أن الأعمال الفنية أصبحت أقل، وبذلك فإن الصندوق الذي يدعم المرضى من الفنانين حصيلته قلت.

وطالب «الشناوي»، فناني الصف الأول، والنجوم الكبار أصحاب الأجور الضخمة، أن تكون ضمن مسؤوليتهم المجتمعية التفكير في فنانين الصف الثاني، وأصحاب الأدوار الصغيرة، مشيرًا إلى أن هذه أحاسيس وقيم لا بد أن تكون متواجدة في النفس البشرية بصفة عامة.