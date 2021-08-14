نائبة تحيي ذكرى استشهاد زوجها: الجمهورية الجديدة أعظم ثأر للشهداء

أحيت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، ذكرى استشهاد زوجها الشهيد العقيد أركان حرب هاني محمد سليمان نافع، والذي استشهد بنيران الجماعة الإرهابية يوم فض اعتصام رابعة، حيث زارت برفقة أبنائه «نوارن» و«محمود» قبر الشهيد ودعت له بالرحمة والمغفرة.

وحرصت «سلامة» على توزيع المصاحف وصور الشهيد وميداليات تذكارية عليها صورة الشهيد لتحيي ذكراه، حيث تحرص على هذه العادة منذ استشهاده، بحسب قولها.

واعتبرت «سلامة» في تصريح لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في الثأر لشهداء الوطن، مؤكدة أن حركة البناء والتنمية والعمران التي شهدتها مصر مؤخرًا أثبتت أن دماء الشهداء لم تذهب هباء.

وأشادت «سلامة» بما وصلت له مصر من إنجازات خلال 8 سنوات، مؤكدة أن هذه الانجازات غير المعقولة لم تكن تتم خلال 50 عامًا، ولكنها تحققت في سنوات قليلة من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكرت أن أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين تبارك ما تشهده مصر من إنجازات عظيمة، لافتة إلى أن هذا الإنجاز سيُتوج بافتتاح عاصمة جديدة لمصر وإعلان الجمهورية الجديدة، والتي تعد أعظم ثأر لأرواح الشهداء.

وأكدت «سلامة»، أنها تحتسب زوجها عند الله، مشيدة بأخلاقه وتدينه وصفاته الحسنة التي شهد له بها كل من عمل معه من زملائه الضباط والصف والجنود وقادته.