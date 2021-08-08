«قومي الشهداء» يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

بعث اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة العام الهجري الجديد، معرباً عن تمنياته بدوام الصحة والتوفيق للرئيس، وأن يعيد المولى عز وجل، هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

كما بعث أمين عام المجلس، ببرقيات تهنئة لرئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية.