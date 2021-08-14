مدبولي: أنفقنا 425 مليار جنيه لتطوير العشوائيات من 2015 حتى 2021

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّ الدولة المصرية عملت على حل مشكلة العشوائيات من منطلق أنَّ الحق في السكن الكريم هو واحد من أهم حقوق الإنسان، موضحًا: «كان لدينا 357 منطقة غير آمنة، والتكلفة الفعلية التي كانت مقدرة لتطويرها 63 مليار جنيه، إضافة إلى العشوائيات غير المخططة بواقع 152 ألف فدان وتكلفة 318 مليار جنيه، إلى جانب الأسواق العشوائية».

لمحافظة القاهرة نصيب الأسد بواقع 54 منطقة عشوائية

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر: «الدولة خصصت وأنفقت في الفترة من 2015 و2021 أكثر من 425 مليار جنيه لتغيير وجه مصر في هذه المناطق العشوائية التي كانت غير آمنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى».

وتابع مدبولي أنَّ «هذه المناطق كانت منتشرة في كل محافظات الجمهورية، وكان نصيب الأسد لمحافظة القاهرة بواقع 54 منطقة ويسكنها 30% من سكان هذه المناطق».