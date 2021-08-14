غدا.. مكاتب البريد تستقبل الراغبين فى شراء كراسات «سكن لكل المصرين 2»

تستقبل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية من غدا الأحد، 15 أغسطس، المواطنين الراغبين فى شراء كراسات شروط المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، والتى أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

ويدخل هذا الإعلان للمرة الأولى ضمن المبادرة التى وجه الرئيس السيسى بلإطلاقها وأعلنها البنك المركزىة المصرى، قبل عيد الاضحى بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عامًا، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

وكان صندوق الإسكان الاجتماعى، أعلن أن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg، بداية من 8 أغسطس وحتى الخميس 14 أغسطس لذوى القدرات الخاصة وسحب كراسة الشروط، بينما من غدا الأحد 15 أغسطس 2021، وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، يكون الحجز متاحًا لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

يشار إلى أن عدد مكاتب البريد يصل لنحو 4 آلاف مكتب تغطى كافة أنحاء الجمهورية، وتتيح الهيئة كراسات الشروط فى المكاتب المميكنة التى تطرح بها المشروعات الجديد، حيث قرر صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التطوير العقارى، أن تكون شقق الإسكان المتوسط كاملة التشطيب وتسلم فى حدود الـ36 شهرا، وتوجد هذه الوحدات فى: بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة وبورفؤاد.

وأكدت مصادر بريدية، أن مكاتب البريد مستعدة بشكل كبير لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين فى شراء كراسات وحدات الإسكان الاجتماعى متخذة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأن الكراسات ستكون متاحة فى كافة المكاتب القريبة من هذه المدن المطروح بها الإعلان الجديد، سواء كان إسكان اجتماعى أو إسكان متوسط.