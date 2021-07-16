«البريد»: مكاتب الهيئة تعمل بشكل طبيعي يومي السبت والأحد

كشفت مصادر بالهيئة القومية للبريد، صرف مبلغ 200 جنيه للعاملين بالمكاتب البريدية التي ستعمل يوم السبت وعددها 500 مكتب، وكذلك صرف مبلغ 200 جنيه لكل موظف عن العمل يوم الأحد، مؤكّدة أنَّ مكاتب البريد ستعمل بشكل طبيعي بعد غد الأحد في نحو 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، وذلك لتقديم كل الخدمات البريدية للمواطنين.

وبحسب ما ذكرته المصادر لـ«الوطن»، فإن هيئة البريد تنفذ حاليًا خطة ضخمة لتطوير المكاتب التي وصل عددها لنحو 4000 مكتب بريد تغطي جيمع أنحاء الجمهورية، باستثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه خلال العام الحالي، ومن المستهدف إنشاء 500 مكتب جديد لتصل إلى 4500 مكتب بريد بنهاية العام الحالي، مع تطوير 1500 مكتب ليصل عدد مكاتب البريد المطورة إلى 3100 مكتب، مع تزويد مكاتب البريد بألف ماكينة صراف آلى لتصل إلى 1750 ماكينة، وزيادة الأكشاك البريدية من 30 إلى 100 كشك بريدي، وتجهيز 50 مكتبًا متنقلًا لتصل إلى 85 مكتبًا متنقلا.

من جهته، أعلن البنك المركزي، في بيان له، أنَّ الأحد 18 يوليو يوم عمل بالبنوك وإجازة عيد الأضحى تبدأ من الإثنين بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هــ، تقرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 ولمدة 4 أيام، على أن يكون يوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021 يوم عمل بالبنوك، وبذلك تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم الخميس الموافق 22 يوليو 2021، ويستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتعديل إجازة عيد الأضحى، من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو، حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات، وفقًا للمواعيد المقررة من السلطة المختصة.