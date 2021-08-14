مشروع رواد 2030 لوزارة التخطيط يشارك بفعاليات قمة مصر المهنية

شارك مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضمن فعاليات قمة مصر المهنية «Egypt Career Summit»، المنعقدة على مدار يومين بالحرم اليوناني «جريك كامبس» بالقاهرة، والمقامة بهدف رفع الوعي الوظيفي وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وإعداد وتمكين المزيد من الكوادر الشابة المؤهلة.

3 مبادرات لنشر فكر ريادة الاعمال

الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط، قدمت شرحًا وافيًا عن المشروع ورؤيته والهدف من إنشاؤه، موضحه أن الهدف منه يتمثل في نشر فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر بين الشباب، مشيرة إلى إطلاق المشروع لثلاث مبادرات مهمة ضمن محور التعليم، تتضمن ماجستير ريادة الأعمال والذي يتم تنفيذه مع جامعة كامبردج وبالتعاون الأكاديمي مع جامعة الاقتصاد والعلوم السياسية، فضلًا عن دبلومة «كيف تعد رجال الأعمال للمستقبل» مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمبادرة الثالثة دبلومة مع الجامعة الألمانية.

التواصل مع طلاب 20 جامعة لتنمية مهاراتهم

وأكدت «خليل» أن ثاني محاور عمل مشروع رواد 2030 وهو محور التوعية، وجرى إطلاقها عبر حملة «ابدأ مستقبلك»، وبدأت من المدارس الحكومية الإعدادية، من خلال عقد دورات تدريبية لهؤلاء الشباب، لتعريفهم بمنظومة ريادة الأعمال، موضحة أن أي طالب لديه فكرة خارج الصندوق يتم تقديم الدعم الكامل له تنفيذها وتحويلها إلى حقيقة على أرض الواقع، لافتتا إلى أن الحملة لم تقتصر على المدارس، بل وصلت إلى مستوى الجامعات، حيث تم تنفيذها في أكثر من 20 جامعة على مستوى مصر، موضحة أن استهداف المدارس والجامعات الحكومية سببه أن أكثر خريجي تلك الجامعات هم المقبلين على التوظيف الحكومي، موضحة أن الرسالة المستهدف توصيلها لهؤلاء الشباب، هي كيفية خلق وظيفة لأنفسهم ومساعدتهم لتنمية مهاراتهم.

9 حاضنات اعمال ومرصد لتطبيق افكار الشباب

ولفتت «خليل» إلى أن المحور الثالث للمشروع والمعني بحاضنات الأعمال، نفذ 9 حاضنات أعمال حتى الّان، منهم حاضنتان في الذكاء الاصطناعي إحداهما بجامعة الإسكندرية والأخرى بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى حاضنة في مجال السياحة.

وكشفت «خليل» عن أهمية مرصد «رواد ميتر» حملة المليون ريادي الذي جرى إطلاقه، مؤكدة أنها تمثل أكبر منصة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن الأفكار عند الشباب المصري قابلة للتطبيق، مما يسهم في دفع المستثمرين للمساهمة في تنفيذها.