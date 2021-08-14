مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في 3 حوادث على طريق السويس

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرون، اليوم، في 3 حوادث متفرقة جراء تصادم عدة سيارات على طرق محافظة السويس.

إصابة 9 في انقلاب ميكروباص بالجلالة

وأصيب 9 أشخاص، ظهر اليوم السبت جراء تصادم سيارة ميكروباص في الحاجز الخرساني الجانبي لطريق العين السخنة، فيما دفع مرفق إسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي بـ 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث مجهزة بالإسعافات الأولية.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج، فيما أشارت مصادر طبية بالمستشفى إلى أن 3 حالات فقط غير مستقرة جار التعامل معهم.

وقالت المصادر الطبية، إنه تم إجراء الفحوصات اللازمة للمصابين والأشعة اللازمة لهم للاطمئنان على صحتهم.

اشتعال النيران في سيارة ملاكي وإصابة 3 أشخاص

وأصيب 3 أشخاص إثر اشتعال النيران في سيارة ملاكي بطريق فيصل القديم قرب محافظة السويس.

ودفع مرفق اسعاف السويس بأربع سيارات إسعاف مجهزة قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفى السويس العام.

مصرع شخص وإصابة اثنين بطريق السويس القطامية

وفي حادث ثالث، لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران جراء انقلاب سيارة ملاكي بطريق السخنة القطامية، حيث دفع مرفق إسعاف السويس برئاسة الدكتور محمد طنطاوي وسلامة جبر مشرف عام المحافظة بـ 5 سيارات إسعاف طبية مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفى السويس.

وقالت المصادر الطبية، إن المصابين بهما كسور مختلفة واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى حجزهما لحين استقرار حالتهما الصحية.