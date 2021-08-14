قبيلة الشهيبات تجتمع في سيوة: نعمل على لمّ الشمل ونقف خلف الدولة

عقدت قبيلة الشهيبات في واحة سيوة، اجتماعا للقبيلة، برئاسة الشيخ عبدالله حسين محمد وحيدة، شيخ قبيلة الشهيبات بسيوة، بحضور كل من عواقل قبيلة الشهيبات، ورموز القبيلة وعواقلها، ولفيف من شبابها، وذلك من أجل لمّ الشمل وتوحيد الكلمة وصلة الأرحام والتعاون والتكاتف بين أفراد القبيلة.

وأكد عيسى جميعه الشهيبي، من شباب قبيلة الشهيبات، خلال الاجتماع، أنه من المعروف أن العرب ينتسبون لقبائلهم، وغيرهم من العجم ينتسبون إلى شعوبهم، وجعل الله ذلك في البشر للتعارف والتآلف، للحفاظ على الفرد والجماعة، والأسرة والمجتمع، مما يعود بالنفع على البلاد والعباد والوطن، فالقوة في الوحدة وليس في الفرقة.

قبيلة الشهيبات بسيوة: نساند الدولة ونعمل لتوحيد الصف

وأكد شيخ قبيلة الشهيبات في واحة سيوة، على أهمية الانتماء للقبيلة والعائلة، وهذا أمر فطري مطلوب والتعصب أمر محذور ومذموم، ونهدف من اجتماع القبيلة لإصلاح حقيقي لمسيره القبيلة، والوقوف خلف الدولة وأجهزتها، والتكاتف والتعاون بين أفراد القبيلة، ولم الشمل وتوحيد الكلمة بين أفراد القبيلة على قلب رجل واحد، ووضع ضوابط وشروط تسير عليها القبيلة، كما نؤكد أن هدفنا هو إصلاح حقيقي لمسيرة قبيلتنا الرائده وهيكلة فعلية حيث تتمكن من القيام بدورها المنوط بها، نحو الوطن والمجتمع.

قبيلة الشهيبات في سيوة.. ننشر السلام وإصلاح ذات البين

وأكدت قبيلة الشهيبات في سيوة، خلال اجتماعها، أنها تحترم مكونات المجتمع دون الانحياز لأي مكون، مع احترام كل نسيجنا الاجتماعي، الذي نفخر به ونحافظ عليه من أجل نشر السلام بين أفراد القبيلة والمجتمع، وإصلاح ذات البين وحل المشكلات التي تظهر، من أجل العيش في محبة ومآخاة بين أفراد المجتمع في سيوة ومحافظة مطروح.

وقدم شيخ قبيلة الشهيبات الشكر لجميع أفراد القبيلة قائلا: «لولاكم لم تكن قبيلتنا لتصل إلى أفضل المراتب، ولولا جهودكم لما كان للنجاح أي وصول، ولما تحققت الأهداف، فأنتم أساس رفعة هذه القبيله وأساس تقدمها، وأنتم من يحمل شعلة النجاح والتطور، فشكراً لكم وإلى الأمام دائما».