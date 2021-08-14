عاطف بشاي يجري عملية دعامة بعد إصابته بـ«جلطة في القلب»

أجرى السيناريست الكبير عاطف بشاي، دعامة في القلب، وخرج منذ قليل من غرفة العمليات التي تمّ حجزه بها، يوم الأربعاء الماضي على إثر إصابته بجلطة في القلب.

عاطف بشاي يدخل المستشفى بعد شعوره بالإعياء

وكان السيناريست عاطف بشاي، قد شعر ببعض الإعياء صباح الأربعاء الماضي، وتمّ نقله إلى إحدى المستشفيات بمصر الجديدة، حسب ما ذكرته زوجته ميري بشاي لـ«الوطن»، وتأكّيدها أنَّ الأطباء أجروا له قسطرة مع تركيب دعامة، وعانى من بعض الالتهابات، وعليه تمّ إجراء عملية دعامة ثانية له اليوم السبت.

وأشارت زوجة عاطف بشاي، إلى أنَّ الأطباء حتى هذه اللحظة لم يحددوا موعد خروج زوجها السيناريست عاطف بشاي من المستشفى لحين استقرار حالته والاطمئنان التام على حالته الصحية.

وقدم السيناريست عاطف بشاي، عددًا من الأعمال الفنية منها «يا رجال العالم اتحدوا»، و«النساء قادمون»، «تاجر السعادة»، «دموع صاحبة الجلالة»، «ناس وناس»، «اللقاء الثاني»، «فوزية البرجوازية»، «ونسيت أني امرأة»، «المجنون»، «محاكمة علي بابا».