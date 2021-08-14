حقيقة اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم: عشاق الفن لن تهزمهما الأحزان

حقيقة اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم للتمثيل، من الموضوعات التي تصدرت محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث انشغل عدد كبير من المتابعين ورواد السوشيال ميديا بشأن متابعة أخر أخبار «دنيا وإيمي» بعد وفاة والديهما النجمين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وهل بالفعل تفكران في عدم العودة للفن نظرًا للحالة النفسية الصعبة التي تمران بها في الفترة الحالية.

دنيا وإيمي سمير غانم تتلقيان الدعم النفسي من أصدقاءهما: مستحيل ياحزن راح تسكن

وحسب مصادر مقربة من دنيا وإيمي سمير غانم، لـ«الوطن» تعيش النجمتين حالة من الحزن والصدمة بسبب فراق والديهما على إثر إصابتهما بفيروس كورونا، والتي بدأت برحيل الأب الفنان سمير غانم يوم 20 مايو الماضي، ثم وفاة الأم الفنانة دلال عبدالعزيز يوم 7 أغسطس من الأسبوع الماضي، ولكن لم تفكران إطلاقًا في مسألة اعتزال الفن، خصوصًا وأنهما من أسرة عاشقة لهذا المجال وتقدر العمل الفني بل وتفخر به، وهو ماورثته كل من «دنيا وإيمي» عن والديهما.

كما تتلقى دنيا وإيمي سمير غانم، دعمًا نفسيًا من زوجيهما رامي رضوان وحسن الرداد، وأيضًا عن طريق أصدقائهما سواء من داخل أو خارج الوسط الفني بهدف «التهوين» عليهما وعدم تركهما «فريسة» للأحزان والتفكير- وحسب المصادر- فإن «دنيا وإيمي» يسعيان للتحلي بالصبر وتساند كل منهما الأخرى لإيمانهما بأن والديهما ظلا دائمًا من دعاة الضحك ورفض الحزن المستمر الذي يكسر القلب ومن ثم عليهما السير على خطاهما.

دنيا سمير غانم لجمهورها: شكرًا على إحساسكم بينا

وفي الساعات الماضية خرجت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها بموقع «انستجرام» موجهة رسالة لجمهورها ومتابعيها واعتبرها الكثيرون أنها مؤشر إيجابي على قدرة النجمة الشابة على استئناف مشوار والديها و«لملمة» أحزانها سريعًا حيث كتبت قائلة: شكرًا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا وبتسأل علينا وبتراعي مشاعرنا ده طبيعي بين الأصدقاء والأقارب، لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس، هم والله كلهم أهلي وإخواتي ودعواتهم ومساندتهم كلها بتوصلنا، ربنا يخليكم لينا.

نقيب الممثلين عن اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم: لم يتم إبلاغي بذلك

واختتمت دنيا سمير غانم كلامها قائلة: هفضل أشكركم طول عمري على إحساسكم بينا، شكرًا لكل أهلنا وإخواتنا في الوطن العربي كله، ربنا يسعدكم ويحفظ لكم حبايبكم يا رب، بابي ومامي حبايبي ربنا يرحمكم و يسعدكم، حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا.

من جانبه قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لم يصله أي تصريحات بشأن اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم، ولم يتم إبلاغه بذلك من الأساس.

وعن التواصل معهما مؤخرًا، قال نقيب الممثلين إنه لم يتواصل معهما من بعد انتهاء العزاء.