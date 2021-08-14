محافظة القاهرة: إجراءات حاسمة مع معارض السيارات غير المرخصة «صور»

تلقت محافظة القاهرة خلال الشهور الماضية عددًا من الشكاوي من المواطنين بمختلف أحياء محافظة القاهرة، تضمنت استغلال عدد كبير من معارض السيارات للأرصفة داخل الكتل السكنية، وعدم توافر الأماكن اللازمة لانتظار سيارات المواطنين، وحدوث تكدس وزحام مروري في بعض المناطق.

و طالبت محافظة القاهرة، الأحياء باتخاذ إجراءات حاسمة والتعامل الفوري مع معارض السيارات داخل الكتل السكنية خاصة المخالف منها، وشن حي شرق مدينة نصر بالقاهرة حملة مكبرة لمراجعة تراخيص معارض السيارات داخل نطاق الحي مع اتخاذ إجراء قانوني ضد المعارض غير المرخصة وغلق المعارض غير المرخصة، وإزالة اشغالات المعارض الأخرى.

و شهدت الحملة غلق 4 معارض سيارات مخالفة بشوارع أحمد فخرى والطيران والنزهة، بالإضافة إلى رفع الإشغالات وإعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارع الحي من خلال رفع إشغالات السيارات من أمام المعارض بشوارع النزهة وحسن المأمون، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بالتصدي لمعارض السيارات المخالفة ومنع أى إشغالات منها على الرصيف والطريق خاصة في المناطق السكنية.

إنشاء مناطق ومدن للسيارات

من جانبه، طالبت وزارة التنمية المحلية المحافظات باتخاذ إجراءات فورية تجاه معارض السيارات، وعدم السماح بإصدار تراخيص جديدة لإقامة معارض السيارات داخل الكتلة السكنية بالأحياء والمراكز والمدن، مع إزالة إشغالات المعارض المرخصة، وتوجيه المحافظات بالقيام على دراسة توفير قطع أراضي غير مستغلة لإنشاء مناطق ومدن للسيارات فى كل محافظة، لخدمة جميع المواطنين لعدم الزحام داخل المناطق السكنية.

مراجعة تراخيص السيارات

وشددت التنمية المحلية على المحافظات والوحدات المحلية بمراجعة تراخيص معارض السيارات للتأكد من مطابقتها للتراخيص والاشتراطات الصادرة لها، ومسألة التزامها بمساحة البناء وعدد المركبات، مع السماح للمعارض القائمة وغير المرخصة بتقنين أوضاعها، وتسيير حملات مكثفة من الأحياء والشرطة على المعارض المخالفة وغير المرخصة واتخاذ إجراء رادع ضد المخالفين، واستمرار الحملات لإنفاذ القانون وضبط الشارع والحد من الفوضى، ومنع الإشغالات التي تعوق حركة المارة والسيارات.