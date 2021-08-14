بالأرقام.. خريطة القضاء على العشوائيات داخل القاهرة: سكن آمن وخدمات

قطعت محافظة القاهرة شوطًا كبيرًا في القضاء على العشوائيات، لاسيما الخطرة منها، بفضل إصرار الدولة على القضاء على العشوائيات، وتغيير حياة المواطنين للأفضل، من حيث توفير سكن آمن وحياة كريمة وخدمات، مع العمل على إعلان القاهرة خالية من العشوائيات بنهاية العام الجاري.

وكشف تقرير مجلس الوزراء الصادر عن تسكين المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة، أنَّ مشروع الأسمرات بمراحله الثلاثة استوعب 24 منطقة عشوائية غير آمنة، حيث يضم الأسمرات 1 و2 نحو 10981 وحدة سكنية بتكلفة 1.4 مليار جنيه، واستوعب سكان 11 منطقة غير آمنة وهي: «الشهبة، ووادي فرعون والرزاز، ومنطقة تسرب المياه حول شارع أحمد هاشم، والمعدسة، ومنطقة الزوانتة بنطاق حي منشآة ناصر، وبطن البقرة، وإسطبل عنتر التابعين لحي مصر القديمة، وشارع المحجر وعزبة العرب بمدينة نصر، وسلم قلعة الكبش والمواردي بالسيدة زينب ومثلث ماسبيرو التابع لحي بولاق أبو العلا وإسكان التعاونيات».

«الأسمرات 3»

أما مشروع «الأسمرات 3»، يضم 7298 وحدة سكنية بتكلفة 1.9 مليار جنيه ويستوعب سكان 12 منطقة غير آمنة، إضافة إلى استكمال نقل وتسكين 3 مناطق غير آمنة، وهي «السحيلة وشارع المحطة ومنطقة إسطبل عنتر وشارع المحجر وشمال الحرفيين وعرب الحصن 2 وأبو السعود والمدابغ وعزبة خير الله 2 وشرق كوبري السيدة عائشة وكوم غراب والجبخانة وبطن البقرة وعين الحياة»، مع استكمال 3 مناطق وهي «الشهبة ووادي فرعون والرزاز وأحمد هاشم والمعدسة».

مشروع «المحروسة»

وفيما يتعلق بمشروع المحروسة 1 و2، يضم 4776 وحدة سكنية بتكلفة 809 مليون جنيه واستوعب 8 مناطق غير آمنة، وهي: «حكر السكاكيني الجديد والقديم بحي الشرابية وسوق الجمعة بحي الخليفة، والعصارة وعشش المهاجرين بنطاق حي المرج، وعرب الحصن بحي المطرية، وسيدي فرج بنطاق حي روض الفرج وعزبة الهجانة بحي شرق مدينة نصر».

مشروع «أهالينا»

أما مشروع «أهالينا 1» تضمن 1096 وحدة سكنية بمبلغ 640 مليون جنيه واستوعب سكان «عزبة أبو رجيلة - ترعة الطوارئ».

أما منطقة روضة السيدة بنطاق حي السيدة زينب تضمنت 816 وحدة سكنية بـ330 مليون جنيه بعد تطويرها وإزالة العشوائيات الخطرة في تل العقارب، في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، أما منطقة مثلث ماسبيرو الجاري تطويرها تضم 918 وحدة سكنية بتكلفة 1.3 مليار جنيه كسكن بديل للأسر الراغبة في العودة للمنطقة بعد تطويرها.

مشروع «معا»

وفيما يتعلق بمشروع «معا» يستوعب سكان عزبة أبو قرن العشوائية في مصر القديمة حيث يضم 4416 وحدة سكنية بتكلفة مليار جنيه وجار حاليا نقل سكان أبو قرن من خلف مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة وتسليمهم وحدات في مشروع «معا».

وفي مدينة السلام يوجد 4171 وحدة سكنية، وزهور 15 مايو تضم 1008 وحدة سكنية بعد تطويرها والقضاء على عشوائيات وخطورة منطقة الزرايب، ومشروع أرض الخيالة يضم 2268 وحدة سكنية.