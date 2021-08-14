قروض لأصحاب المعاشات تصل لـ 3ملايين .. المستندات والأوراق المطلوبة

تتنافس البنوك العاملة بالقطاع المصرفي في منح التسهيلات بالاقتراض والأوعية الإدخارية التي تناسب جميع العملاء، منها قروض أصحاب المعاشات، باعتبارهم شريحة لا يستهان بها من المجتمع، من خلال تسهيل الإجراءات والشروط، لمساعدة هذه الفئة على تغطية التزاماتها المادية، إذ يمكن أن يصل قيمة القرض لـ3 ملايين جنيه، وتصل مدة السداد لـ12 سنة، وفق عدد من الشروط والامتيازات، الخاصة بكل بنك.

وتستعرض «الوطن»، شروط وتفاصيل الحصول على قرض أصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية، وفقًا لسياسات البنوك المعلنة، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية الصادرعن لجنة السياسة النقدية.

القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية

ـ تصل قيمة التمويل لـ3 ملايين جنيه.

- تصل فترة السداد لـ12عامًا.

ـ تأمين على الحياة طوال مدة التمويل.

ضوابط واشتراطات الحصول على قرض أصحاب المعاشات من بنك الاسكندرية

ـ يشترط ألا يزيد سن العميل على 65 عامًا.

ـ تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

ـ التعهد بتحويل المعاش إلى بنك الإسكندرية.

ـ فاتورة مرافق حديثة «غاز، كهرباء، تليفون»، لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

ونوه البنك من خلال الموقع الرسمي الخاص به، إلى أنه يمكن طلب مستندات إضافية، وفقا لبرنامج التمويل، كما أتاح طريقة حساب التمويل للأشخاص، لاختيار التمويل المناسب لاحتياجات كل شخص، من خلال تحديد صافي الدخل، طريقة احتساب العائد، سن العميل، والمبلع المطلوب للتمويل، على أن ألا يتعدى مبلغ القسط الشهري نسبة 50 % من صافي الدخل الشهري للعميل.

وأوضح البنك أن الآلة الحاسبة تستخدم لحساب القسط الشهري بصورة تقريبية فقط بناء على البيانات التي يقوم العميل، بإدخالها ويمكنك تغير هذه البيانات لتناسب كل احتياجاته، وأضاف البنك أنه للمزيد من المعلومات عن القسط الشهري وأسعار العائد، يجرى من خلال التقديم على طلب وملء البيانات، والاتصال بالعميل من خلال مركز خدمة عملاء بنك الإسكندرية.