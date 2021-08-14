الزراعة: التنسيق مع الإنتاج الحربي لتوفير معدات تجميع الألبان

قال الدكتور عبد الرشيد غانم منسق مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يجرى التنسيق خلال الفترة المقبلة بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي لتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لمراكز تجميع الألبان في المحافظات، باعتبارها صناعة وطنية يجرى العمل على أن تكون مميزة بالجودة العالية والسعر الأفضل، لافتًا إلى أن فترة ضمان الأجهزة تصل إلى 20 سنة.

و أكد أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يقوم بمناشدة أصحاب مراكز تجميع الألبان للاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التي توفرها الدولة بالاتفاق مع البنوك الوطنية لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم طبقًا للمواصفات القياسية، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص وسائل للتواصل مع المبادرة عن طريق التواصل الإلكترونى أو أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682). ‏

وخصص البنك الزراعي المصري 41 مليون جنيه مؤخرًا كتمويل لإقراض المشاركين في المبادرة لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركزًا لتجميع الألبان فى 5 محافظات وهي «سوهاج والغربية والشرقية والبحيرة ودمياط»، كما وافق السيد القصير وزير الزراعة على إنشاء 10 مراكز جديده لتجميع الألبان تابعة للوزارة فى المحافظات ذات الكثافة العالية لصغار مربي ماشية الألبان، والتي تفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان.

أضاف «غانم» أن المراكز ستكون مطابقة للمواصفات القياسية لتكون نماذج يحتذى بها القطاع الخاص خاصة بعد إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزى 5%، مؤكدًا استثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشكل القانوني للتمويل، إذ جرى تشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانيًا على أرض الواقع وتحديد احتياجات التطوير لكل مركز.

وتابع أن مراكز تجميع الألبان في المناطق ذات الكثافة تؤدي إلى الحصول على ألبان جيدة وصالحة للاستهلاك الطازج أو التصنيع، كما تعمل على فتح أفاق جديدة لتصدير المنتجات اللبنية إلى الخارج، مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين، كما أن مراكز تجميع الألبان هى المنافذ التسويقية لصغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الألبان.

وبلغت جملة ما جرى الموافقة عليه 305 مليون جنيه، يستفيد منها 127 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.