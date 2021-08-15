إيما ستون تستعد لتقديم الجزء الثاني من «Cruella»

تعاقدت النجمة الأمريكية إيما ستون، على بطولة الجزء الثاني من فيلمها الأخير «Cruella»، إنتاج شركة «والت ديزني»، وحقق الفيلم إيرادات قدرت بـ 222 مليون دولار في دور العرض السينمائي حول العالم، وذلك بالإضافة إلى طرحه في نفس الوقت على منصة «+Disney» الإلكترونية.

وقال باتريك وايتسيل، الرئيس التنفيذي لشركة «إنديفور»، التي تمثل النجمة الأمريكية إيما ستون، حول إعادة تعاونها مع شركة الإنتاج الكبرى، في بيان صحفي «نحن فخورون بالعمل جنبًا إلى جنب مع إيما وديزني، ونقدر رغبة الاستوديو في الاعتراف بمساهماتها كشريك إبداعي، ونأمل أن يفتح هذا الباب أمام المزيد من أعضاء المجتمع الإبداعي للمشاركة في نجاح المنصات الجديدة»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وتقدم إيما ستون، خلال الفيلم، نظرة على حياة السيدة الشريرة «كرويلا دي فيل»، التي ظهرت للمرة الأولى في فيلم الأنميشن «101 Dalmatians»، إنتاج عام 1961، وهى سيدة مجنونة ترغب في سلخ الكلاب المرقطة من أجل صنع معطف من جلودها، وبعد 60 عاما اختارت «ديزني»، تقديم فيلم يكشف السبب الذي أدى إلى تحول الطفلة الوديعة «ستيلا» إلى الشريرة المجنونة «كرويلا».

فيلم «Cruella» إخراج كريج جيليسبي، بطولة إيما ستون، وعدد من النجوم من بينهم إيما تومسون، جويل فراي، باول والتر هوزر، بالإضافة إلى مارك سترونج، وطرح الفيلم للمرة الأولى في دور العرض السينمائي في 28 مايو الماضي، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت هناك بعض التكهنات بعد الدعوى القضائية التى رفعتها سكارليت جوهانسون ضد «ديزني» بسبب طرح فيلمها «Black Widow» على المنصة الإلكترونية للشركة المنتجة في نفس الوقت مع السينمات، أنها ستدفع عددا من النجوم إلى اتباع نفس الإجراءات ضد الاستديو الشهير، وحتى الآن لم يحدث ذلك.