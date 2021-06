السينما تواجه كورونا.. «Conjuring» و«Cruella» يتجاوزان 100 مليون دولار

شهدت دور العرض السينمائي نهاية أسبوع قوية في شباك التذاكر الدولي، حيث اندلعت المنافسة بين فيلم الرعب «The Conjuring: The Devil Made Me Do It»، وفيلم «Cruella»، بالإضافة إلى الجزء الثاني من فيلم «A Quiet Place»، ليحقق شباك التذاكر إيرادات قياسية منذ بداية جائجة كورونا.

نجح الجزء الثالث من سلسلة «Conjuring» في تجاوز إجمالي إيرادات بلغ 111 مليون دولار، في أقل من 10 أيام في دور العرض السينمائي حول العالم، وذلك بعد إضافة 23.4 مليون دولار أخرى في 51 سوقًا، وبذلك يرتفع إجمالي التشغيل في الخارج إلى 68 مليون دولار، لا يزال هناك 18 سوقًا قيد الإصدار بما في ذلك ألمانيا واليابان وتايوان، وذلك وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

بينما وصل إجمالي إيرادات فيلم الرعب «A Quiet Place Part II» للمخرج جون كراسنسكي، أكثر من 199 مليون دولار، في أسبوعه الثالث في دور العرض السينمائي، ليصبح مجموع الإيرادات الخارجية حتى الآن 90.2 مليون دولار في 37 سوقًا، من بين الأسواق التي لم تصدر بعد فرنسا وإسبانيا وكوريا واليابان وإيطاليا وألمانيا والبرازيل.

وارتفعت إيرادات فيلم ديزني «Cruella» إخراج كريج جيليسبي، ليصل إلى 129 مليون دولار، وذلك بعد أسبوعين في دور العرض السينمائي، وهو مأخوذ عن فيلم الرسوم المتحركة «101 Dalmatians» حيث يحكى قصة ميلاد السيدة الشريرة كرويلا دي فيل، والسبب الذي دفعها إلى سلخ جلد كلاب الدالميشينز المنقط بالبقع السوداء.

فيلم «Cruella» من بطولة إيما ستون، إيما تومسون، باول والتر هوزر، جويل فراي ومارك سترونج، وبعد النجاح الذي حققه الفيلم تستعد شركة «ديزني» إلى إصدار جزء ثان من الفيلم بعد أسابيع قليلة من طرحه.