«التضامن»: «2 كفاية» ينفذ 272 ألف زيارة منزلية للتوعية خلال يوليو الماضي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع «2 كفاية» نفذ عدد 272,681 زيارة منزلية للتوعية خلال شهر يوليو الماضي، ليصبح إجمالي عدد زيارات طرق الأبواب 7 مليون زيارة حتى الآن، وذلك للحد من الزيادة السكانية.

ويهدف مشروع «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع تكافل، إذ يستهدف مليون سيدة في عشر محافظات، وهى المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى في معدلات الخصوبة، والتي تتمثل في محافظات «البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان»، بالإضافة إلى حى الأسمرات والذى يجرى بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وما يقرب من 108 جمعية أهلية.

وتتمثل أهم محاور مشروع «2 كفاية» في تكثيف خدمات تنظيم الأسرة عن طريق حملات التوعية بأهمية الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة.

وشهد المشروع تحويل عدد 66.5 ألف سيدة خلال شهر يوليو الماضي إلى عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة والسكان أو عيادات «2 كفاية»، ليصل إجمالي عدد زيارات المستفيدات لهذه العيادات إلى مليون و94 ألف زيارة حتى الآن.