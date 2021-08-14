مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم خدمات طبية لأكثر من 900 مستفيد باليمن

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها العلاجية في اليمن، حيث استفاد منها 919 شخصا في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة اليمنية.

واستفاد من عيادة الطوارئ 54 شخصا، وعيادة الباطنية 658 شخصاً، وعيادة التوعية والتثقيف 177 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 30 حالة.

كما صُرفت الأدوية لـ 748 فردًا، وفحص قسم الخدمات التمريضية 155 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 14 مستفيدا، كما تم تنفيذ 16 نشاطا للتخلص من النفايات.

وفي سياق متصل، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 34 طنًا و668 كيلو جرامًا من السلال الغذائية للأسر الفقيرة في مديريتي بروم ميفع، وغيل باوزير بمحافظة حضرموت لعام 2021م.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة الإنساني، ممثلة بالمركز، للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق نتيجة الأزمة الإنسانية الراهنة.