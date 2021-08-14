بعد اتهامات الأهلاوية والزملكاوية.. حكم «التفويت» في كرة القدم «جائز أم حرام»

حالة من الجدل تشتعل على مواقع السوشيال ميديا، بين الحين والآخر، بسبب مباريات كرة القدم والانتماء الكروي للفرق والتعصب لها، حيث يجري تبادل الاتهامات بين جماهير الأندية حول «تفويت» المباريات لفرق معينة بسبب وجود تعاطف معها أو قد يكون يتولى تدريبها مدربون ذات انتماءات للأندية المواجهة، ويزداد الحديث عن تفويت المباريات أو تخاذل بعض الفرق تجاه الأخرى، ولا سيما في الأوقات الحاسمة من البطولات مثل الدوري العام المصري.

الرياضة أخلاق

من جانبه، قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن المعروف عن الرياضة أنها أخلاق ومعنى الأخلاق قبول المنافس وتنمية القيم في التسامح والقبول بالهزيمة مرة والمكسب مرة، والاجتهاد من أجل المكسب.

وأضاف «هندي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ عدم بذل الجهد الكافي أمام الخصم أو ما يطلق عليه «التفويت»، كأن أحد الفريقين يتنازل عن نتيجة المباراة، وهكذا تكون خرجت الرياضة عن الإطار الأخلاقي.

عبدالله رشدي: إثبات واقعة التفويت غير ممكن.. يتعلق بالنوايا

وعلّق عبدالله رشدي على الأمر، مؤكدًا أنه لا يمكن إثبات ما يسمى بواقعة «التفويت»، أي تخاذل فريق مع الآخر في المباريات لأن هذا الأمر يتعلق بالنوايا، مؤكدًا أن خيانة الأمانة بلا دليل لا يجوز، كما أنّ الطعن في النوايا أمر غير شرعي.

وقال «رشدي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نحن كبشر لنا الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن نتهم شخصًا في نيته دون دليل، ويجب في حالة الشك بالتوجه له بالسؤال وإذا نفى فبمجرد نفيه يجبُ علينا تصديقُه ما لم تَقُمْ قرينةٌ قويةٌ بأنه خان أمانتَه».

مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويلتقي نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي في محافظة الإسماعيلية، كما يلتقي النادي الأهلي مع الفريق البترولي انبي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، ويأتي ذلك في اطار الجولات الحاسمة من بطولة الدوري العام المصري، وتبادل مشجعو الفريقين اتهامات بالتفويت من جانب بعض الأندية لمساعدتها في حصد النقاط.