 قافلة طبية في قرية «النواورة» بأسيوط ضمن «حياة كريمة» غداً

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنظيم قافلة طبية شاملة تستهدف قرية «النواورة»، التابعة لمركز البداري، غداً الأحد، بالتنسيق مع الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الازهر لفرع الوجه القبلي، والدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وذلك فى إطار فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير القرى الأكثر احتياجاً، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط، فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة مساء اليوم السبت، إلى مشاركته غداً الأحد 15 أغسطس في فعاليات القافلة الطبية الشاملة بقرية «النواورة»، بمركز البداري، والتي تضم تخصصات باطنة وجهاز هضمي وقلب وجراحة عامة وأنف وأذن وعظام وصدر ورمد وعصبية وأطفال، مع توقيع الكشف وصرف الأدوية بالمجان، وذلك بمقر وحدة طب الأسرة بالقرية، وبحضور قيادات فرع جامعة الأزهر والصحة وأهالي القرية والقرى المجاورة، على أن تبدأ أعمال القافلة الطبية من التاسعة صباحاً.

القافلة تنظمها مديرية الصحة بالتنسيق مع جامعتي أسيوط والأزهر

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة للقوافل الطبية، التي تنظمها مديرية الصحة بالتنسيق مع جامعتي أسيوط والأزهر ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بقرى ونجوع المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وتوفير وصرف العلاج للحالات من خلال صيدلية القافلة، التي تم تجهيزها وتدعيمها بالأدوية، وتحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها على نفقة الدولة، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار المحافظ إلى استمرار تنظيم قوافل طبية مجانية بالمراكز والقرى لتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين، خاصةً في القرى والنجوع البعيدة والأكثر احتياجاً، لدعم مستوى الخدمة الصحية، في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».