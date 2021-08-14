السيسي: ربنا أنقذ مصر من الخراب.. والإنجازات بفضل الله وإرادة المصريين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما تحقق في الدولة المصرية من مشروعات وإنجازات جاء بفضل الله أولًا ثم بإرادة الشعب المصري، «يعني بيكم وبفضل الله يا مصريين تحقق ما نحن فيه الآن، إحنا ف خطوة من ألف خطوة، أحنا محتاجين نتحرك، الخطوات لا تنتهي، الدول والشعوب في حراك مستمر وفي تطوير مستمر».

وأضاف «السيسي»، خلال إفطار الأسرة المصرية، على هامش افتتاحات مشروعات الإسكان الاجتماعي اليوم: « إذا كان حد يتصور أن الموضوع فترة مؤقته مهما حققنا فيها من نجاح وإنجازات خلاص نقفل، ده كلام مش صحيح، كل يوم وكل شهر وكل سنة، وكل عدة سنوات الأمور دايما في حراك مستمر ، هي الدنيا كده».

وأردف رئيس الجمهورية، «بفضل الله، أنقذ البلد دي من الخراب، لازم تعرفوا أن مكنش المفروض نوصل للي احنا فيه، كان المفروض نوصل لخراب ونتقاتل مع بعضنا البعض، بس بفضل الله لم يحدث».