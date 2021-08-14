أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم: مستقبل البلد «مش بالكلام فقط»

تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي عدداً من القضايا، خلال افتتاح عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعي في 4 مدن جديدة اليوم، من بينها رسائل موجهة إلى الحكومة والمواطن في نفس الوقت وكانت أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم كالتالي:

- إن الدولة المصرية مستمرة في برنامجها لتحسين أحوال المواطنين المصريين.

- مستقبل البلاد لا يكون بـ«الكلام» فقط، ولكن يتطلب جهد وعرق وتضحية، لكي نعيش حياة لائقة، و«عشان الأجيال الصغيرة تعيش، ويبقى ليها مستقبل»، موضحاً أنَّه يتعامل بـ«أمانة»، بالتصدي لمشاكل مصر، وحلها.

- الدولة المصرية تتحرك في سياق متكامل، من أجل تطوير البلاد، وتحسين أوضاعها، ولكن يظل النمو السكاني غير المنضبط تحدي كبير.

- قضية الوعي هي أخطر القضايا التي تواجه المجتمعات، وليس مصر فقط.

- إن ما وصلت إليه مصر من حالة استقرار وبناء في وقتنا الحالي «فضل كبير أوي على مصر من ربنا، من 2011 لحد النهاردة»، مؤكداً أن الدولة تحل المشكلات.

-«المفروض حالنا ميبقاش كدا خالص.. كان المفروض أننا نفضل نتقاتل مع بعضنا البعض، والبلد تروح أكتر حتى من الدول اللي بتشوفوها في الدول المختلفة».

وكانت ابرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم عن الزيادة السكانية ما يلي:

- النمو السكاني لو كان «فوق طاقة البلد»؛ فإن ذلك يترتب عليه ممارسات وسلوكيات كادت أن تؤدي لتدمير الدولة في عام 2011.

- «إحنا بنحل المسائل المختلفة، وهنكمل حل»، وضبط النمو السكاني وتنظيم المصروفات التي تدفعها الدولة أمر شديد الأهمية.

- الدولة تنفق لبناء مسكن لائق وآدمي لمواطنيها من أبناء المناطق العشوائية ما يكلف الدولة 450 ألف جنيه دون تكلفة الأرض والمرافق، كما أننا احتراماً وتقديراً لأهالينا «نفرش الشقة كمان»، وهو ما يكلف ما يقرب من 50 ألف جنيه لكل شقة.

- «احنا مبنبعش للناس شقق»، ولكن نقول لهم فقط ادفعوا ثمن الصيانة لكي تظل المرافق تعمل بكفاءة.

- «الدولة اللي عندها موارد تلبي المطالب، ميبقاش عندها مشكلة، الناس هتتصرف في ضوء إمكانياتها، وهينتج عشوائيات، ونمو بشكل غير محطط، وغير آمن، وغير إنساني، ويترتب عليه تحديات كبيرة جداً لاستمرار الدولة».

- يوجد فارق بين «التنظير»، و«حل المسألة»، و«اللي قبل مننا على مدى الـ50 سنة اللي فاتوا محلوش المسألة ليه؟».

- بنتصدى لقضايا وطننا بصدق، وبنتصدى لقضايا كل الناس معملتهاش».

- الدولة تنفق على الدعم نحو 275 مليار جنيه سنوياً، «أي ما يوازي قرابة 3 تريليون جنيه، في حين أن الرقم والمبالغ التي نتحدث عنها لتطوير الريف المصري تكلفته من 700 إلى 800 مليار جنيه في 3 سنين».

أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم عن الدعم

- «مش هلغي الدعم.. متخافوش، ولكن هعيد تنظيمه» حتى تصبح «دولة ذات شأن».

- اتصدى لقضايا الوطن بصدق ونختار الطريق الصعب أوي، مش السهل.

- درست قضايا الوطن نحو 50 عاماً قبل أن أتحدث في قضايا البلاد.

- إحنا قاعدين نشتغل، وربنا وحده اللي يعلم الحكومة بتتعذب معايا قد إيه، وهتتعذب معايا.. أي مسئول هيشتغل في الدولة لازم يتعذب.

- مشروعات الإسكان في مصر من الممكن أن تدخل تكلفتها في نحو تريليون جنيه، أي نحو ألف مليار جنيه، وذلك لتوفير سكن لنحو 3 أو 4 مليون أسرة.

تصريحات الرئيس السيسي عن رغيف العيش

- رغيف العيش يكلف الدولة قرشين ثم تمّ زيادة سعره لـ5 قروش، وكان يكلف الدولة 18 قرشًا، حالياً يكلف الرغيف الدولة 65 قرشاً.

- أقل دخل حينما توليت المسؤولية كان من 400 إلى 500 جنيه، ووصل الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، «بنحاول نجابه ارتفاع الأسعار، بتحسين أحوال الناس».

- تحسين أحوال الناس، مش إنفاق بس، لكن ضبط نمو سكاني، والمبلغ اللى كانت الدولة بتصرفه على 5 أفراد مثلاً، مش هينفع يتصرف على 10 أو 15 فردًا.

- الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية يدرس حالياً المنظومة الجديدة لدعم الخبز.

- لن أكون موجودًا في موقع المسئولية في هذا التوقيت، لكن الأمانة تقتضي أن يتمّ إدارك ماذا سيحدث ويتمّ التعامل معه قبل حدوثه.

- لو قلت مش هبقى موجود، واللي موجودين ربنا يوفقهم، وأنا فاهم وشايف.. ربنا هيحاسبني، وهيقولي: «كنت فاهم وساكت ليه».

- الدولة ستطرح العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة.