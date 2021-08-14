«العليا للفيروسات» توضح موانع الحصول على لقاح كورونا في مصر

كشفت الدكتور وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأستاذة الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، عن موانع الحصول على لقاح كورونا، قائلة لا توجد موانع للحصول على لقاح كورونا، باستثناء بعض الحالات التي تعاني من أمراض في المناعة، إذ يجب استشارة الطبيب المعالج حال الرغبة في الحصول على اللقاح، مشيرة إلى أن الدراسات التي جرى عملها مؤخرًا أجازت الحصول على لقاح كورونا بما فيها الأطفال والحوامل و كبار السن.

العليا للفيروسات تحذر من أخذ الأدوية دون استشارة الطبيب

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يجب على المواطنين ضرورة سرعة التسجيل للحصول على اللقاح، مشيرة إلى أن الحالات التي تأخذ أدوية مثبطة للمناعة يجب عليهم استشارة الطبيب المختص والمعالج قبل أخذ اللقاح، مؤكدة أن خير وقاية من الإصابة بالمرض هو تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا و ارتداء الكمامة و سرعة الحصول علي الفاكسين.

وحذرت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية المواطنين، من الحصول على الأدوية المختلفة دون استشارة الطبيب و إجراء الفحوصات اللازمة، خاصة الفترة الحالية التي تشهد تقلبات الجو ووجود الموجة الحارة، و ظهور بعض الأعراض لدى البعض تشبه أعراض كورونا، مؤكدة أن الحصول على الأدوية عشوائيًا يؤدي إلى وجود مضاعفات أخرى خاصة المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل الضغط و السكر.

وأضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية أنه لا توجد أي أعراض جديدة جرى اكتشافها لمرضى كورنا، موضحة أن الأعراض الموجودة هي الموجودة في الموجات الثلاثة الأولى، موضحة أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بدأت في التزايد مرة أخرى.