السيسي: «هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق عشان نحل الإيجار القديم»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض من الوحدات السكنية، قائلًا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق»، وذلك خلال إفطار الأسرة المصرية، على هامش افتتاحات مشروعات الإسكان الاجتماعي اليوم في مدينة بدر.

وأضاف «السيسي»، أنه «يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»، لافتا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه، مؤكدًا أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.