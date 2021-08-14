رئيس نقابة الاتصالات يتقدم باستقالته من مجلس إدارة اتحاد العمال

أكدت مصادر داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنّ إبراهيم هيكل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، تقدم باستقالته، اليوم، من مجلس إدارة اتحاد العمال، دون إبداء أسباب واضحة حول اتخاذه هذا القرار.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ إبراهيم هيكل، رئيس نقابة العاملين بالاتصالات كتب اليوم، على الجروب الخاص بمجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على تطبيق «واتس آب»، استقالته من مجلس إدارة اتحاد العمال، وجاء نص استقالة هيكل التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، كالآتي: «السادة أعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أكن لكم جميعا كل التقدير لشخصكم ولمجلسكم الذي شرفت بأن أكون عضوا في هذا الكيان ولمدة 11 عاما حتى تاريخه».

وأضاف هيكل في نص استقالته: «أنه خلال هذه السنوات التي كنت فيها مثالا للجندي المطيع لرؤسائه في كل التكليفات التي كلفت بها من قيادتي ولكن للأسف، لذا أتقدم لسيادتكم بالاستقالة من مجلس إدارة الاتحاد»، موضحًا أنه سوف يرجع إلى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالاتصالات حتى يرشحوا عضوًا لمجلس الإدارة بدلًا منه، لأنه صاحب الحق بتسمية العضو لهذا المجلس.