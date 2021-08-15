سعر اليورو اليوم الأحد 15-8-2021 في البنوك المصرية

تباين سعر اليورو في البنوك المصرية الخاصة والعامة، ويهتم المواطنون بمتابعة أسعار اليورو بشكل مستمر، لذا تقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، سعر اليورو وفق تعاملات اليوم الأحد وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، 18.33 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.34 للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وجاء سعر اليورو في بنك cib، بنحو 18.32 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي، 18.34 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.35 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

سجل سعر الريال السعودي إلى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي البنك التجاري الدولي، 4.03 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وبلغ في بنك قناة السويس، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار في بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، وصل إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.