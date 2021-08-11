سعر اليورو اليوم الأربعاء 11-8-2021 في البنوك المصرية

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر اليورو بشكل مستمر، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس، في البنوك المصرية المختلفة، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.32 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، اليوم الأربعاء، 18.30 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر، اليوم الأربعاء، نحو 18.30 للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي، 18.33 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 18.34 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وجاء سعر اليورو في بنك cib، بنحو 18.32 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك على النحو التالي:

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس، نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، وصل إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل نفس السعر أيضا بالنسبة لسابقيه في المصرف المتحد، حيث وصل إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.