«الري»: شهادة تقييم عالمية لمعمل مياه الوادي الجديد

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، عن حصول المعمل المركزى بالوادى الجديد التابع لقطاع المياه الجوفية بالوزارة، على شهادة تقييم عالمية بجودة ودقة التحاليل من المعهد القومى للتحاليل الكيميائية والحيوية فى المملكة المتحدة. وأضاف «عبدالعاطى»، فى بيان اليوم، أن المعهد معتمد من قبل هيئة التعاون الدولى لاعتماد المختبرات، حيث اجتاز بجدارة للعام الثانى على التوالى اختبارات الكفاءة الحرفية فى الدورة التى اشترك فيها المعمل فى أوائل يونيو الماضى، فى تقدير 12 عنصراً كيميائياً، وأظهر التقرير الصادر من المعهد فى شهر يوليو الماضى الخاص بتقييم نتائج المعامل المشتركة من مختلف دول العالم أن نتائج المعمل المركزى تقع جميعها فى المنطقة الإحصائية عالية الدقة.

«عبدالعاطي»: تزويد المعامل بأحدث الأجهزة لتحقيق الاستفادة المثلى في مراقبة نوعية المياه

وأوضح أن هذا المعمل تتبعه ثلاثة معامل فرعية فى طنطا والمنيا والداخلة، وهو حاصل على شهادة الاعتماد الدولى الأيزو 17025 اعتباراً من عام 2013 فى مجال تحاليل المياه من المجلس الوطنى لاعتماد المعامل فى 36 عنصراً كيميائياً وفيزيائياً، و5 فحوصات ميكروبيولوجية، وأن وزارة الرى تولى اهتماماً بالغاً بتدعيم المعامل التابعة لها بأحدث الأجهزة والمعدات، والعمل على رفع كفاءة العاملين، وإحلال وتجديد المعامل الفرعية، حيث تم الانتهاء خلال العام الماضى من إحلال وتجديد المعمل الفرعى بالمنيا، وجارٍ تجديد المعمل الفرعى بالداخلة، وذلك لتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانيات هذه المعامل بعد تطويرها فى مراقبة نوعية المياه.

يذكر أنه نظراً لتميز المعمل المركزى بالوادى الجديد، فقد سبق اختياره من قبل المجلس الوطنى للاعتماد التابع لوزارة الصناعة للاشتراك فى تقييم بعض تركيزات العناصر العالية والمنخفضة بالمعمل الحكومى بهونج كونج، وأظهر التقرير النهائى نجاح المعمل فى هذه الاختبارات بجودة ودقة عالية.