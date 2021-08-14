مسؤول بحركة فتح: تعديل وزاري في حكومة «أشتيه» بنهاية الأسبوع الجاري

أعلن مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لدى حركة فتح الفلسطينية منير الجاغوب، أن رئيس الوزراء محمد أشتيه، سيجري تعديلا وزاريا قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح «جاغوب» أن رئيس الوزراء الفلسطيني، أكد في اتصال هاتفي، أنه سيجري تعديلا وزاريا قبل نهاية هذا الأسبوع، بحسب تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر»، وفقا لقناة «روسيا اليوم».

ونوه إلى أن الحوار حول الأسماء مستمر، والاسم الوحيد الثابت هو اللواء زياد هب الريح الذي سيتولى منصب وزير الداخلية، لافتا إلى أن التعديل سيطال عددًا من الوزارات مع إضافة وزير للداخلية ووزير للأوقاف.