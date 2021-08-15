تعرف على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021/2020 على بوابة الأزهر

شهدت محركات البحث عمليات بحث مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2021/2020، وذلك بالتزامن مع اعلان مشيخة الأزهر لأسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021، حيث هنأ فضيلة الامام الأكبر أحمد الطيب، الأوائل، أمس السبت، وتستعرض «الوطن» رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021/2020.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021/2020

وحول عملية بحث الطلاب وأولياء أمورهم عن رابطة نتيجة الثانوية الأزهرية، يمكن متابعة النتيجة لحظة بلحظة من خلال الرابط التالي بالضغط هنــــا.

وبالدخول على اللينك السابق، يمكن للباحث عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، بالدخول على رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2021/2020، وشهدت عمليات البحث كثافة كبيرة في عملية البحث حول رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2021/2020، وأعلنت مشيخة الأزهر مساء أمس السبت، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021.

أوائل الثانوية الأزهرية 2021

وجاءت أسماء الأوائل الثانوية الأزهرية التي حصلت «الوطن»، والذين تمكنوا من الحصول على المجموع الكلي 100%، وهم : أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية)، وأمير محمد فهمي عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة)، ومحمد تامر المرزوقي حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، ومحمد محمد حسن علي (معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجي، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبد الفتاح (معهد أنشاص الرمل، محافظة الشرقية).

وينتظر أولياء أمور طلاب الثانوية الأزهرية 2021 الساعات المقبلة بفارغ الصبر حتى يتمكنوا من معرفة نتيجة أبنائهم الطلاب، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي «رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2021/2020»: https://www.azhar.eg/seatsno.html

وخاض نحو أكثر من 100 ألف طالب بالثانوية الأزهرية الامتحانات، وتقدم للامتحانات 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طالبا، و49 ألفا و708 طالبات.

وينظم الأزهر مؤتمرًا صحفيًا اليوم، لإعلان تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل، ويأتي المؤتمر الصحفي عقب اعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021، نيابة عن شيخ الأزهر أحمد الطيب.