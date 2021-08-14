الإمام الأكبر يتصل بأوائل الثانوية الأزهرية 2021

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا بأوائل الثانوية الأزهرية 2021، منذ قليل، لتهنئتهم بنتيجة الثانوية الأزهرية، ومن المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الأحد، نيابة عن الإمام الأكبر.

وسيعقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الامتحانات والنتيجة، وإعلان أسماء أوائل الأوائل.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

يشار إلى أنه يمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، ويمكن من خلالها الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس لكل طالب، وستتاح للطلاب فور اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني.

ويبحق كثيرون عن طريقة الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، من خلال عدة خطوات، أولها: الدخول لموقع بوابة الأزهر الشريف، ثم قسم قطاع المعاهد الأزهرية، ثم رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من هنا.

وينتظر 113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة هذا العام نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، مقسمين إلى 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفًا و719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، ممن خاضوا امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، في 609 لجان على مستوى الجمهورية.