ارتفاع حصيلة قتلى زلزال هايتي إلى 304 أشخاص وفرض الطوارئ.. ومصر تعزي

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب هايتي، أمس السبت، 304 أشخاص على الأقل، فيما أصيب أكثر من 1800 شخص، كما أدى الزلزال إلى انهيار كنائس ومحال ومنازل ومبان علق المئات تحت أنقاضها.

وكانت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، أصدرت في وقت سابق، تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية «تسونامي»، لكنها رفعته في وقت لاحق.

وكان زلزال بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر ضرب، مساء أمس السبت، جنوب هايتي. ووقع الزلزال وقع على بعد 12 كيلو متر من مدينة «سان لوي دو سود» التي تبعد بدورها 160 كلم من العاصمة «بور أو برنس».

رئيس وكالة الحماية المدنية: تسجيل 160 حالة وفاة في القسم الجنوبي

وقال رئيس وكالة الحماية المدنية، جيري تشاندلر في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 160 حالة وفاة في القسم الجنوبي، و42 في نيبس، و100 حالة في جراند أنس، واثنتين في القسم الشمالي الغربي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

بدوره، أشار رئيس وزراء البلاد، أرييل هنري، إلى أن الزلزال العنيف تسبب في خسائر في الأرواح وأضرار في مناطق مختلفة من البلاد، مناشدا في مؤتمر صحفي، مواطني بلاده بالتوحد لمواجهة هذا الوضع المأساوي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

​وأعلن هنري، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في البلاد بأكملها، وقال إنه لن يطلب المساعدة الدولية حتى يتبين حجم الأضرار. وتوجه هنري، إلى مقاطعة «جراند أنس»، ليطلع على حجم الأضرار، وقال إن حكومته قد حشدت الموارد لمساعدة الضحايا.

وكانت إدارة الحماية المدنية، أشارت في وقت سابق، إلى أن عمليات التدخل الأولى أتاحت سحب الكثير من تحت الأنقاض، فيما تواصل المستشفيات استقبال الجرحى، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

إغلاق «الطريق السريع الوطني 7» جراء الزلزال

ونجم عن الزلزال، انهيار أرضي أدى إلى إغلاق الطريق السريع الوطني 7، الذي يربط بين مدينتي لي كاي وجيريمي في الجنوب، وقالت مديرية «الحماية المدنية»، إنه يتم تنفيذ عملية لإعادة حركة المرور، مشيدة بجهود فرق الإنقاذ والسكان لانتشال عدد كبير من الأشخاص من تحت أنقاض المباني المنهارة.

بدوره، قال عالم الجيوفيزياء في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بول كاروزو لـ الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية «إن بي آر»: «يبدو الأمر سيئًا حقًا»، مضيفا:«يمكن أن يكون هناك الكثير من الضحايا».

وأضاف كاروزو، أن زلزال، أمس السبت، يتساوى مع زلزال 2010، بسبب قوته المماثلة ولأنه وقع على طول خط الصدع نفسه.

وفي 12 يناير 2010، ضرب زلزال بقوة 7.0 درجات على مقياس ريختر، هايتي ما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 220 ألف شخص وتشريد 1.5 مليون شخص وإصابة 300 ألف آخرين، كما دمر الزلزال عاصمة البلاد والعديد من المدن.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عرض في وقت سابق، مساعدة الولايات المتحدة، وقال في بيان: «لقد أحزنني الزلزال المدمر الذي ضرب سان لوي دو سود في هايتي هذا الصباح»، مشددا على إعداد استجابة أمريكية فورية من أجل تقييم الأضرار ومساعدة المصابين، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

بدورها، أعربت مصر عن تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب هايتي وذوي الضحايا جراء الزلزال المدمر، وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إنها متضامنة وتقف مع حكومة وشعب هايتي في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء لكل المصابين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».